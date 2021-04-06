السعودية ترأس المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمة

وأكد السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏

محمد يوسف

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