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القيادة تعزي رئيس مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق

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الرياض - محمد عبدالله - في برقيتي مواساة..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال الملك المفدى: "تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

وفي ذات السياق بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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