السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 6885 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77103 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

// انتهى //

07:35ت م

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برلين 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و900768 حالة بعد تسجيل 6885 إصابة جديدة.وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77103 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.// انتهى //07:35ت م0026

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