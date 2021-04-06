سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عودته إلى العمل مجددًا بعد تعافيه من إصابته بفيروس

واهتمت بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان لعام 1442هـ وسط إشادة من الحكومة الباكستانية بالدعم المستمر الذي يقدمه المركز للمحتاجين في باكستان.

وأشارت إلى تأكيد باكستان تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، وتأييدها ودعمها لحق الأردن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وعرجت إلى تقديم باكستان التعازي لبنغلادش في ضحايا حادث غرق العبارة بنهر شيتالاخسيا قرب العاصمة البنجالية دكا.

وتطرقت إلى تخطيط السلطات الباكستانية لبدء عملية تطعيم المواطنين الشباب ضد كوفيد -19 على مراحل، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار المستمر للفيروس في البلاد.

وأخبرت عن بدء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم زيارة رسمية إلى باكستان لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة الملف الأفغاني.

وتناولت إعلان الشرطة الباكستانية عن مقتل قاضي محكمة مكافحة الإرهاب في وادي سوات وعائلته على أيدي مسلحين، أثناء توجهم من وادي سوات إلى العاصمة إسلام آباد.

وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن تكبد حركة طالبان خسائر فادحة في منطقتي أرغنداب وزيراي بإقليم قندهار حيث قتل 37 مسلحاً من الحركة وأصيب العشرات.

وتطرقت صحف باكستان إلى تخطي الإصابات بفيروس كورونا في الهند حيز المئة ألف حالة، وفرض بنغلادش الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوع للحد من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

// انتهى //

07:29ت م

0024



إسلام آباد 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عودته إلى العمل مجددًا بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا واهتمت بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان لعام 1442هـ وسط إشادة من الحكومة الباكستانية بالدعم المستمر الذي يقدمه المركز للمحتاجين في باكستان.وأشارت إلى تأكيد باكستان تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، وتأييدها ودعمها لحق الأردن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.وعرجت إلى تقديم باكستان التعازي لبنغلادش في ضحايا حادث غرق العبارة بنهر شيتالاخسيا قرب العاصمة البنجالية دكا.وتطرقت إلى تخطيط السلطات الباكستانية لبدء عملية تطعيم المواطنين الشباب ضد كوفيد -19 على مراحل، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار المستمر للفيروس في البلاد.وأخبرت عن بدء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم زيارة رسمية إلى باكستان لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة الملف الأفغاني.وتناولت إعلان الشرطة الباكستانية عن مقتل قاضي محكمة مكافحة الإرهاب في وادي سوات وعائلته على أيدي مسلحين، أثناء توجهم من وادي سوات إلى العاصمة إسلام آباد.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن تكبد حركة طالبان خسائر فادحة في منطقتي أرغنداب وزيراي بإقليم قندهار حيث قتل 37 مسلحاً من الحركة وأصيب العشرات.وتطرقت صحف باكستان إلى تخطي الإصابات بفيروس كورونا في الهند حيز المئة ألف حالة، وفرض بنغلادش الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوع للحد من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //07:29ت م0024

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.