السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 478 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1,752.

// انتهى //

05:53ت م

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سيئول 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106,230 إصابة.وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1,752.// انتهى //05:53ت م0021

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