أخبار السعودية اليوم.. رفع الطاقة التشغيلية لـ«الحرم» في رمضان.. والرياض تتصدر7 مناطق سعودية في إصابات كورونا الجديدة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين؛ حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 393377 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 380305 حالات، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى6704 حالات، وإلى التفاصيل:

«المكافحة» توجه نصيحة للمواطنين والمقيمين.. وتواصل تعقب الشكبات الإجرامية

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، إننا مستمرون في التصدي للشكبات الإجرامية المنظمة التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وحث المواطن والمقيم على عدم التردد بشأن الإبلاغ عن أي عملية تهريب أو ترويج أو حيازة مواد مخدرة عبر الاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية لعامة لمكافحة المخدرات 995إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحباط تهريب 4 ملايين و300 ألف قرص إمفيتامين مخفية داخل شحنة فاكهة بميناء جدة الإسلامي.

خلال الربع الأول من 2021.. الأمن يضبط 32 متورطًا في غسل أموال بقيمة مليار و500 مليون ريال

ضبطت الجهات الأمنية في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، متهمين في عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة، بينهم 9 مواطنين، و23 وافدًا من جنسيات مختلفة، وباشرت النيابة العامة الادعاء ضد عدد كبير من هؤلاء المتهمين، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية؛ حيث بلغت مدة السجن بحق 28 محكومًا منهم 206 أعوام، كما تم توقيع غرامات مالية بحقهم ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم.

رسميًا .. رفع الطاقة التشغيلية لـ«الحرم».. ووزارة الحج: وفق3 ضوابط في رمضان

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لثلاثة ضوابط أولها منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين، ثانيًا حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا»و«توكلنا»، ثالثًا عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق «توكلنا»، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

صرف مكافآت تحفيزية للموظفين المؤقتين برئاسة ووكالة «شؤون الحرمين»

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بصرف مكافأة تحفيزية للموظفين المتعاقدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويأتي توجيه السديس، دعمًا للكفاءات الوطنية العاملة في خدمة الحرمين الشريفين، وتقديرًا لجهودهم الملموسة في تجويد منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والعمار والزوار.

دخول الروضة الشريفة للزيارة والصلاة في رمضان لـ«محصن» بتطبيق توكلنا

أعلنت وكالة المسجد النبوي الشريف، أنَّ دخول الروضة الشريفة للزيارة والصلاة بدءًا من 1 رمضان سيُتاح فقط لمن تظهر لديه حالة «محصن» في تطبيق توكلنا، وأوضحت الوكالة أن فئات التحصين، وفقًا لما يظهره تطبيق توكلنا تشمل: المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

الرياض تتصدر7 مناطق سعودية في إصابات كورونا الجديدة في24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت الرياض عدد الإصابات بتسجيل 289 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 151 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 108 حالات، والمدينة المنورة 29 حالة، وسجلت منطقة عسير 21 حالة وسجلت منطقتا حائل والقصيم 20 حالة لكل منهما، وسجلت تبوك 19 حالة وجازان 17 و الجوف 8 والحدود الشمالية 6 حالات ونجران 4 حالات والباحة 3 حالات.

مكافحة كورونا في أماكن العمل.. «وقاية» تحدد 15 بروتوكولًا احترازيًا

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، البروتوكولات الاحترازية لمكافحة كورونا في أماكن العمل، وشاركت هيئة وقاية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجرافً» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «الالتزام بالبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية لنتجاوز الصعوبات -بإذن الله- بروتوكولات القطاع العام.. كن على اطلاع على آخر الإصدارات والتحديثات.

سجن شاعر سعودي مشهور قدّم دعوى كيدية ضد السنابي «وليد الدواس»

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن إصدار المحكمة الجزائية ببريدة حكمًا بسجن شاعر سعودي مشهور؛ بسبب تقديمه دعوى كيدية، ضد مشهور سناب شات «وليد الدواس»، زعم فيها تعرضه للكذب والتدليس بقصد الإساءة وتشويه السمعة، وكان المدعي «الشاعر» طالب في دعواه، بمنع «وليد الدواس» من استخدام برامج التواصل الاجتماعي، وتعويضه بمبلغ قدره مليون ريال عن كل سنة من تاريخ نشر الإساءة، بالإضافة إلى معاقبته لما سبّبه من ضرر معنوي ونفسي، وحكمت الدائرة الجزائية برفض الدعوى التي تقدم بها الشاعر، مؤكدة أنها دعوى كيدية، وقضت بسجنه أصالةً لتقديمه الدعوى الكيدية، وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، وذلك لأن الدعوى قصد بها الإضرار بالخصم مع علمه بعدم أحقيته بالدعوى.

الأرصاد تتوقع هطول أمطار على6 مناطق بدءًا من الأربعاء المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، هطول أمطار على 6 مناطق بدءًا من يوم الأربعاء وحتى السبت المقبلين، وذكر المركز- عبر تويتر- أن الفرصة مهيأة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على الحدود الشمالية وحائل والجوف يوم الأربعاء المقبل، وأشار مركز الأرصاد إلى أنه قد يمتد تأثير الأمطار إلى شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض، بدءًا من يوم الخميس وحتى يوم السبت المقبلين.

«الصخري»: 7 مناطق تنتظرها بشائر خير ورحمة مطلع شهر رمضان

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، أن تتزين الأيام الأولى من شهر رمضان ببشائر خير ورحمة، وقال الصخري «عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر»، إن بشائر الخير من المتوقع أن تشمل أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل ومكة والباحة وعسير ونجران، وتابع أن هذا التوقع حسب آخر التحديثات من عدة موديلات ونماذج؛ والتغير وارد جدًا، ونسأل الله أن يكون التغير إلى الأفضل وأن يسقي البلاد والعباد.

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