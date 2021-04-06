تمديد تأشيرة الزيارة.. منصة «أبشر» تحدد 5 خطوات أساسية

حددت منصة أبشر خطوات تمديد الزيارة، وذلك من خلال الدخول لحساب المستفيد واختيار أيقونات: «خدماتي، والخدمات العامة، والرسائل والطلبات، والمديرية العامة للجوازات، وإرسال طلب».

جاء ذلك ردًا من المنصة على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: أحاول تمديد الزيارة يتم إفادتي بأنه: «لا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة؛ لأن مدة التأشيرة بعد التمديد تتجاوز الحد المسموح به للعلم باقي يوم وتنتهي التأشيرة».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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