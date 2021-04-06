«الزعاق» يحدد أكثر المناطق هطولًا للأمطار في السعودية

حدد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أكثر المناطق استجلابًا لهطول الأمطار في المملكة.

وقال الزعاق، إن أرض نجد تنبت جميع أنواع الحشائش البرية شتوية كانت أم صيفية، وهي مرعى وفير الإنبات، ولهذا اهتم العرب بها من قديم الأزمنة ووضعوا لها محميات، وفق العربية.



وتابع الزعاق، أن أهالينا كانوا يقولون «ياويل نجد من ربيع تهامة»، وذلك خلال تناول قواعدهم المناخية التي استجلبوها من واقع التجربة أي أنه إذا جاء ربيع تهامة تكون نجد مجدبة.

واستكمل: إنَّ نجد من أقدم وأكبر أقاليم شبه الجزيرة العربية ومنها تنحدر أطول أوديتها، كما أن تهامة تأخذ حيزًا كبيرًا من المناطق الحجازية المتاخمة للبحر الأحمر وهي من أهم المناطق المحفزة للسحاب الماطر لتوافر عنصري الحرارة والرطوبة مما يحفز استجلاب الأمطار الغزيرة.

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