سياسي / وزير الإعلام اليمني يدين جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر



عـدن 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات جريمة قتل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام نبيل معياد، الذي اختطفته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من منزله قبل ثلاثة أعوام، وأخفته قسرياً, ومارست بحقه صنوف التعذيب النفسي والجسدي قبل أن تسلمه لأسرته قبل يوم واحد من وفاته بإصابة بالغة في الرأس وحالة صحية مزرية.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) الليلة الماضية أن جريمة قتل القيادي المؤتمري, تعيد التذكر بالأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية منذ ستة أعوام، من قيادات في الدولة وسياسيين وإعلاميين وصحفيين، وما يتعرضون له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والأوضاع الصعبة لأسرهم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للتنفيذ الفوري وغير المشروط لاتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل.

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