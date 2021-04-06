السعودية اليوم / "مهارات الاتصال والحوار" .. دورة مجتمعية عن بُعد بتنمية نجران



نجران 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران بالشراكة مع أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالله للحوار الوطني غداً ، دورة تدريبية - عن بُعد - بعنوان "تنمية مهارات الاتصال والحوار".

وتستهدف الدورة المجتمع بمختلف فئاته وأطيافه لتنمية مهاراتهم في الاتصال والحوار ، وتعريفهم بأنواعه ، ونماذجه ، وأهدافه ، وقيمه ، وخصائصه ، ومعوقاته ، وماهيته ، وأنماطه الشخصية ، وأركانه ، وأسباب فشله ، وعوامل نجاحه.

ودعت اللجنة الراغبين الانضمام للدورة للتسجيل عبر الرابط التالي https://forms.gle/1Lo58QP4Zcq7FFft5 ، مشيرةً إلى أن المشاركين في الدورة سيحصلون على شهادة معتمدة من أكاديمية الحوار الوطني ، علماً أن المقاعد محدودة .

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03:31ت م

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