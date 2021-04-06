

واشنطن 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

جدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ترحيب الولايات المتحدة بإعلان المملكة العربية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وأكد برايس، خلال المؤتمر الصحفي أن مبعوث الولايات المتحدة ‏الأمريكية الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، يعمل جنباً إلى جنب مع المبعوث الأممي الخاص ‏لليمن مارتن غريفيث، لتحقيق السلام من خلال محادثات سياسية شاملة بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق ‏دائم يلبي احتياجات جميع اليمنيين.‏

وأوضح برايس، أن ‏ليندركينغ عقد ‏اجتماعات مثمرة خلال زيارته مؤخرا للمنطقة.

// انتهى //

03:17ت م

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واشنطن 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسجدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ترحيب الولايات المتحدة بإعلان المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية.وأكد برايس، خلال المؤتمر الصحفي أن مبعوث الولايات المتحدة ‏الأمريكية الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، يعمل جنباً إلى جنب مع المبعوث الأممي الخاص ‏لليمن مارتن غريفيث، لتحقيق السلام من خلال محادثات سياسية شاملة بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق ‏دائم يلبي احتياجات جميع اليمنيين.‏وأوضح برايس، أن ‏ليندركينغ عقد ‏اجتماعات مثمرة خلال زيارته مؤخرا للمنطقة.// انتهى //03:17ت م0016

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يجدد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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