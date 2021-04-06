السعودية اليوم / البرازيل تسجل 28645 إصابة جديدة و1319 وفاة بفيروس كورونا



برازيليا 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إنها سجلت 28645 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وسجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس من بدء الجائحة، بينما بلغت حصيلة الوفيات الرسمية 332752، وفق بيانات الوزارة.

// انتهى //

02:53ت م

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برازيليا 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إنها سجلت 28645 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1319 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس من بدء الجائحة، بينما بلغت حصيلة الوفيات الرسمية 332752، وفق بيانات الوزارة.// انتهى //02:53ت م0014

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