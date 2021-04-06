شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف بلائحة الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة تعليم منطقة الجوف، أمس، ملتقى افتراضيًا عبر الاتصال المرئي، يهدف إلى التعريف بلائحة الوظائف التعليمية، والمحفزات المتنوعة الجديدة للمعلمين والمعلمات. ويستهدف الملتقى جميع شاغلي الوظائف التعليمية لعرض عدد من الموضوعات ذات الأهمية ورفع جودة أداء المعلمين والتحفيز للتطوير المهني ومواكبة التطور التعليمي والتفاعل مع معطياته، وتضمنت محاور الملتقى عددا من الموضوعات حول «الرتب وفق لائحة الوظائف التعليمية»، و«الرخصة المهنية»، و«نماذج من الاختبارات التربوية».