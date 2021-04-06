شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» منتقدا «المياه والكهرباء»: معالجتكم شكاوى المستهلكين دون المستوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.

وطالب «الشورى»، خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، عبر الاتصال المرئي، أمس، الهيئة بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.

الأثر الاقتصادي

وفي توصية إضافية، أكد المجلس أهمية تطوير الهيئة لمعايير قياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة «الإنفاق الرأس مالي، المشتريات الحكومية، تمكين الجهات الحكومية، التقنية والتحول الرقمي، مبادرات رؤية المملكة 2030»، وفق أفضل الممارسات العالمية.

إلى ذلك، صوت «الشورى» في قرار آخر بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440/‏‏1441هـ.

وفي قرار آخر، وافق المجلس، على تعديل الفقرة «ب» من المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية، وذلك عقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة.

نظام البريد

وناقش «الشورى» تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستها بشأنه ووضعت توصيتها عليه. ويراعي مشروع النظام بـ37 مادة وفق تقرير اللجنة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدون من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسساً لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، وينظم كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة، إذ حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة.

وقالت اللجنة في تقريرها أمام المجلس: إن مواد مشروع النظام تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات، من حيث تقييم أثر دخول الشركات الجديدة على الأسواق وشركات المنصات اللوجستية الرقمية مع حصر التدخل التنظيمي عند الضرورة ووجود الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين، وضمان الاستمرارية والتنافسية في القطاع من خلال التحليلات المالية المعمقة لعوائد وتكاليف التزام الخدمة الشاملة وتحديد عوائق التنافسية وحلها وتطوير مفهوم الخدمة الشاملة وفق احتياجات المستخدمين المتغيرة.

المياه والكهرباء

وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج «سابقاً» هيئة تنظيم المياه والكهرباء «حالياً» للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى. وطالبت اللجنة الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تبريد المناطق

وطالب عضو المجلس سعد العتيبي، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بوضع الخطط والبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب نمو القطاع الصناعي، والإسراع في إنجاز خطة هيكلة قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ودعا عضو المجلس زاهر الشهري الهيئة للعمل على تقنية نظام تبريد المناطق النوعي لتعزيز الاقتصاد المستدام والتنمية العمرانية الحديثة. وأكد عضو المجلس م. عباس هادي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا كون هذا القطاع يمس جميع أفراد المجتمع. وطالبت عضو المجلس د. سامية بخاري الهيئة بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لاسيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك لا تزال غير مقبولة، كما طالبت بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظرًا لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، والعمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة، فيما رأى عضو المجلس د. سعد العمري أهمية وضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بأرضية.

أدوات حديثة

وأكد عضو المجلس د. هشام الفارس أهمية تكثيف الاعتماد على استخدام المعارف والأدوات العلمية الحديثة للتوقع المستقبلي والنمذجة والمحاكاة، مقترحًا استخدام علوم ونظام الهندسة الصناعية لإنشاء نماذج رياضية وحاسوبية لمحاكاة نظام الطاقة المتعدد المصادر، بينما طالبت عضو المجلس رائدة أبونيان الهيئة بتطوير برنامج بيئي واضح، وبأهداف وزمن محدد للمواءمة مع مبادرة السعودية الخضراء.