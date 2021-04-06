شكرا لقرائتكم خبر عن 71 بلاغا إسعافيا بالمسجد الحرام في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق الإسعافية في المسجد الحرام 71 بلاغًا إسعافيًا في شهر مارس المنصرم. وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراضا مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات، تم إسعاف 31 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام، بينما نقلت 40 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف. يذكر أن أربعة مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة داخل المسجد الحرام، وتتلقى البلاغات على الرقم «997» أو عن طريق تطبيق «أسعفني» للهواتف الذكية.