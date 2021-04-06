شكرا لقرائتكم خبر عن إحكام الرقابة على الأغذية واللحوم قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الميدانية على الأسواق والمجمعات والمستودعات الغذائية ومراكز بيع اللحوم وأسواق المواشي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية لضمان سلامة المستهلكين.

وأكد أمين المنطقة م. عاطف الشرعان، حرص الأمانة على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من قياس الحرارة، واستخدام تطبيق «توكلنا» وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية، مشددًا على جميع المراقبين بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد «940».