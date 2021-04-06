شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب قيادات أمانة مكة على التخطيط الإستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، عددا من ورش العمل ضمن برنامج التأهيل الإستراتيجي لقيادات الأمانة. وتضمنت الورشة عرضا تعريفيا عاما عن مراحل التخطيط الإستراتيجي للأمانة، وكيفية صياغتها وإحداث المقارنات المرجعية، كما تضمن العرض إحصائيات وأرقاما لما تم خلال ورش تحديث للخطة الإستراتيجية لأمانة العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى إجراء العديد من التحاليل الإستراتيجية والتعرف على آلية بناء المشاريع الإستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة. وأكد أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، أهمية ورش العمل لاحتوائها على القيم الحديثة التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوه البصري والتحول الرقمي وأحداث التغيير الملموس وفقا لرؤية المملكة 2030.