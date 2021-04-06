شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بحثي بين جامعة الملك خالد و«الفاو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، آليات التعاون البحثي مع فريق عمل برنامج التنمية الريفية المستدامة والفريق الفني لمنظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة «الفاو». وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية د. رحمة الشهراني، أنه تم خلال اللقاء الذي عُقد أمس الأول مناقشة أوجه التعاون البحثي فيما يخص استغلال واستثمار الفرص للموارد المتاحة في منطقة عسير من منطلق الميزة النسبية للموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية.