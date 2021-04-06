شكرا لقرائتكم خبر عن 268 ألف مستخدم للتعليم «عن بعد» بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم نظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران في أسبوعه الحادي عشر من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 268.915 مستخدمًا.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 7.445.203 ملفات، وعدد لوحات المناقشة 3198 لوحة نقاش، و44.884 تقييمًا.

وبيّن أن الخدمات شملت تنفيذ 17.344 فصلًا افتراضيًا، منها 499 جلسة متزامنة، استفاد منها 143.627 حاضرًا، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5859 شعبة، أدارها 1159 أستاذًا، بحضور 20.165 طالبًا.