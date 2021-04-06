شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طن تمور هدية المملكة لبوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة لجمهورية بوركينا فاسو المتضمنة 50 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو د. وليد الحمودي، وذلك لوزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي والأسرة والعمل الإنساني هيلين ماري ماريشال البودو، في العاصمة واجادوجو.

وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.