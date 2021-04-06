شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف سلة غذائية رمضانية في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في مناطق إنجامينا، وميسينياه، ودوربالي بجمهورية تشاد.

حضر التدشين القائم بأعمال سفارة المملكة في تشاد عبدالعزيز البداح، وممثلة وزارة المرأة وحماية الطفولة، ومدير عام منظمة «مساعدة تشاد» السيد محمد موسى. ويتضمن المشروع توزيع 13.430 سلة غذائية يستفيد منها 67.150 أسرة محتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك في ضوء المشاريع الإغاثية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك من المملكة ممثلة بالمركز لجميع الأسر المحتاجة حول أرجاء العالم.