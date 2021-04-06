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غلق 14 مسجدا مؤقتا بـ4 مناطق

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الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 14 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يومًا 475 مسجدًا، وتم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وشملت المساجد المغلقة، أمس، 6 في منطقة الرياض، و3 بمنطقتي مكة المكرمة والقصيم، واثنين في المنطقة الشرقية. وأعادت الوزارة فتح 13 مسجدًا؛ 5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى عدم التهاون في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة المصلين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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