شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 14 مسجدا مؤقتا بـ4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 14 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يومًا 475 مسجدًا، وتم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وشملت المساجد المغلقة، أمس، 6 في منطقة الرياض، و3 بمنطقتي مكة المكرمة والقصيم، واثنين في المنطقة الشرقية. وأعادت الوزارة فتح 13 مسجدًا؛ 5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى عدم التهاون في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة المصلين.