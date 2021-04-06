شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليون مراجع لـ «تأكد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز «تأكد» في المنطقة الشرقية خدماته لـ1,121,800 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز «تأكد» خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، وتوجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، حيث تبين هذه الفحوص مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.