جوجل يرفع مستوى التحذير من كوفيد-19

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفع موقع جوجل من مستوى التحذير من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات حول العالم، داعيًا إلى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وغيّر جوجل من شعاره على صفحة البحث الشهيرة واستبدله بصورة توحي بأهمية ارتداء الكمامة لكافة الفئات العمرية والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

أعراض كوفيد-19:

وسلط محرك البحث العملاق الضوء على عدد من التقارير والمواد الإعلامية المنشورة عبر شبكة الإنترنت حول التوعية بأخطار كورونا، مؤكدًا أن مرض كوفيد-19 يؤثر في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة، ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة كما يلي: الأعراض الأكثر شيوعًا تتمثل في: حمّى

سعال جاف

إرهاق الأعراض الأقل شيوعًا: آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين. حالات كورونا حول العالم: وقد بلغ عدد حالات كورونا حول العالم حتى اليوم 131 مليون إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد المتعافين قرابة 75 مليون شخص وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2.85 مليون نسمة. يأتي هذا فيما تواصل دول العالم تقديم لقاح كورونا لمواجهة انتشار الفيروس القاتل.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة يوم أمس عن تسجيل (695) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (489) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (6368) حالة، من بينها (836) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

شارك الخبر