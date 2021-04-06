نوف تتبرع بجزء من كبدها لإنهاء معاناة أمها في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

‏ضربت الفتاة نوف نواف محمد الضبيب، من سكان محافظة حفر الباطن، أروع معاني البر والوفاء بعد تبرعها بجزء من كبدها لوالدتها التي تعاني من مرض الكبد على مدى سنوات، حيث أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت العملية بالنجاح.

‏وقال والد الفتاة نوف لـ”متابعات الخليج 365“: إن معاناة زوجتي في مرض الكبد لها ما يقارب عشرة سنوات، ومن خلال هذه المراجعات علمنا أن مرضها هو تليف الكبد وخلال العشر سنوات دخلت العناية المركزة أكثر من أربع عشرة مرة، وخلال الثلاث سنوات الماضية تقدمنا إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض بتقرير عن حالة زوجتي، وتم قبولها مباشرة، وتم اتخاذ إجراءات الزراعة وأول من تقدم بإجراءات التبرع أنا زوج المريضة ولكن لم تتم المطابقة”.

وأضاف الضبيب: وتقدم خمسة من أبنائي من ذكور وإناث التي أعمارهم فوق 18 سنة للتبرع لوالدتهم وأول شخص طابق ابنتي الكبيرة على والدتها، وتم اختيارها والدافع الذي جعلها هو بَرًّا بوالدتها.

عملية التبرع بالكبد:

‏وأكمل الضبيب: وفي يوم الأربعاء الموافق 24/ 3/ 2021 تم إجراء العملية والتي أمضت ابنتي في غرفت العمليات ست ساعات وزوجتي أمضت 12 ساعة، ولله الحمد تكللت بالنجاح حيث غادرت ابنتي نوف المستشفى، وأتقدم بالشكر لحكومتنا الرشيدة على رعايتها واهتمامها ولطاقم المستشفى وللمتبرعين بالدم.



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