شاهد.. جريان سيول معشوقة شمال الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول مركز معشوقة شمال منطقة الباحة، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم أمس الاثنين.

وبين المقطع شدة جريان السيول وتدفق المياه بسرعة من المرتفعات إلى الأودية والشعاب.

حالة الطقس اليوم:

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك وحائل والجوف).

حركة الرياح السطحية:

كما توقع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، قد تتخللها سحب رعدية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 35كم/ ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ ساعة على الخليج العربي.



شارك الخبر