شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية «الوداد» لـ الخليج 365 : شهادة 4 سيدات شرط لإثبات «الرضاعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على خلفية إضافة خدمة «توثيق الرضاعة» عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية في وزارة العدل، أبلغ رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بحري "الخليج 365" أن الإرضاع شرط أساسي من شروط الاحتضان للأسر الراغبة في الاحتضان أو الأسر غير المنجبة، سواء الإرضاع بالقرابة أو بتحفيز إدرار الحليب من السيدة غير المنجبة، خصوصا أن تحفيز إدرار الحليب من السيدة غير المنجبة ميسر وسهل تحت إشراف طبي، وذلك بعد الحصول على فتوى شرعية من دار الإفتاء بجواز ذلك.

وأكد بحري أنه عند الرغبة في إتمام عمليات إثبات الرضاعة في المحكمة أو بصك إرضاع، فالأمر يحتاج إلى ذهاب 4 سيدات من الجمعية إلى المحكمة مع المرضعة لإتمام عملية إثبات الرضاعة بصك شرعي، والشهادة بأن السيدة المعنية قامت بإرضاع الطفل 5 رضعات مشبعات. و«ناجز» يسهل عملية إثبات الرضاعة دون حاجة للمحكمة، خصوصا إذا كانت إحدى السيدات الخمس غير متواجدة في منطقة المحكمة وقت الشهادة. وأشار رئيس جمعية الوداد إلى أن الجمعية استخرجت من المحاكم أكثر من 650 صك رضاعة للأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية.