شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3 آلاف إصابة في 5 أيام.. و 54 حرجة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - قفز عدد الحالات الحرجة المصابة بفايروس كورونا في العناية المركزة إلى 836 حالة، بارتفاع 54 حالة في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وتسجل وزارة الصحة في الأيام الماضية ارتفاعا متزايداً في عدد الإصابات المؤكدة بالفايروس والحالات الحرجة. ووفقا لإحصاءات الوزارة، سجلت 3370 حالة جديدة مصابة بالفايروس في الخمس الأيام الماضية. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 393.377 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 6.368 منها 836 حرجة.