شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي.. رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام ‏قادمة.

وأكد السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيسي الذي تلعبه ‏في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مفيدا بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏

يذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.