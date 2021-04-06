شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "الحج والعمرة" بشأن حصول المُسنين على تصاريح العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صرح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط بأن المسنين فوق 65 عامًا ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، سيكون بإمكانهم الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة، وذلك من خلال الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

وقال مشاط خلال برنامج " يا هلا" إنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مشاط أن من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان سيكون عليه تقديم طلب الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا" مشيرا إلى أن التصاريح لن تُمنح إلا للمحصنين.

وأشار إلى أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.