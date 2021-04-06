فيديو.. قائد مركبة يرجع للخلف بسرعة عالية ويصدم سيارة فتاة ويهرب من المكان في الرياض

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نشرت مواطنة مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، يظهر تعرض سيارتها للاصطدام أثناء القيادة من قبل قائد مركبة متهور في حي الصحافة بالرياض.

وأظهر المقطع مركبة الفتاة وهي تسير في شارع عام، لتفاجأ بقائد مركبة يرجع للخلف بسرعة كبيرة ويصدمها بقوة.

وتوقّفت مركبة الفتاة بعد تعرضها للحادث الذي ألحق بها بعض الأضرار، بينما لاذ قائد المركبة المتسبب في التصادم بالفرار بشكلٍ سريع.

وقالت المواطنة لـ “أخبار 24” بأنها تقدّمت ببلاغ عن الحادث للمرور، وأن المتسبب لا يزال هارباً وجاري البحث عنه.

Source akhbaar24.argaam

