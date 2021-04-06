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نشرت مواطنة مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، يظهر تعرض سيارتها للاصطدام أثناء القيادة من قبل قائد مركبة متهور في حي الصحافة بالرياض.
وأظهر المقطع مركبة الفتاة وهي تسير في شارع عام، لتفاجأ بقائد مركبة يرجع للخلف بسرعة كبيرة ويصدمها بقوة.
وتوقّفت مركبة الفتاة بعد تعرضها للحادث الذي ألحق بها بعض الأضرار، بينما لاذ قائد المركبة المتسبب في التصادم بالفرار بشكلٍ سريع.
وقالت المواطنة لـ “أخبار 24” بأنها تقدّمت ببلاغ عن الحادث للمرور، وأن المتسبب لا يزال هارباً وجاري البحث عنه.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قائد مركبة يرجع للخلف بسرعة عالية ويصدم سيارة فتاة ويهرب من المكان في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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