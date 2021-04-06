سجن شاعر سعودي مشهور قدّم دعوى كيدية ضد السنابي «وليد الدواس»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن إصدار المحكمة الجزائية ببريدة حكمًا بسجن شاعر سعودي مشهور؛ بسبب تقديمه دعوى كيدية، ضد مشهور سناب شات «وليد الدواس»، زعم فيها تعرضه للكذب والتدليس بقصد الإساءة وتشويه السمعة.

كان المدعي «الشاعر» طالب في دعواه، بمنع «وليد الدواس» من استخدام برامج التواصل الاجتماعي، وتعويضه بمبلغ قدره مليون ريال عن كل سنة من تاريخ نشر الإساءة، بالإضافة إلى معاقبته لما سبّبه من ضرر معنوي ونفسي.

وحكمت الدائرة الجزائية برفض الدعوى التي تقدم بها الشاعر، مؤكدة أنها دعوى كيدية، وقضت بسجنه أصالةً لتقديمه الدعوى الكيدية، وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، وذلك لأن الدعوى قصد بها الإضرار بالخصم مع علمه بعدم أحقيته بالدعوى.

وجاء في صكّ الحكم أن الشاعر الشهير قام باتهام «وليد الدواس» بسبّه في برنامج سناب شات، وذلك بذكر مواقف فيها إساءة له، وأن هذه المواقف التي ذكرها غير صحيحة، ولحقه ضرر مادي ومعنوي من ذلك، وهو ما نفاه «الدواس».

وأكد «الدواس» أن ما صدر منه قد تم التنازل عنه بصلح تم بينهما، وأنه قدم اعتذاره للشاعر، فيما أقر المدعي «الشاعر» بصحة الصلح، وأن «الدواس» ظهر بعد الصلح يتحدث أن الصلح كان على سبيل المجاملة، وأن المعلومات التي ذكرها سابقًا عن الشاعر صحيحة.

وأوضح «الدواس» أن حديثه بعد الصلح جاء بسبب ما قام به الشاعر من نقض للصلح الذي تم بينهما وقام بالإساءة بعد الصلح، بنشره مقطعًا مرئيًّا يتحدث فيه عنه، وقام بالإساءة بعد الصلح، مشيرًا أن الكلام الذي صدر منه ضد الشاعر صحيح ولم يكن زورًا وبهتانًا وإنما وقائع صحيحة.

ووقع الخلاف بين الجانبين قبل 4 أعوام، عندما سخر الشاعر في مقطع فيديو في سنابه، من رجل أعمال سعودي «مشهور في سناب شات»، وأنه يستخدم «وليد الدواس» في السفريات من أجل التسلية والترفيه.

ورد خلالها «الدواس» عليه بأن الشاعر طلب منه إيجاد وسيلة للتقرب من «رجال الأعمال»، وكشف حينها «الدواس» عن موضوع تخلف الشاعر عن سداد مستحقات مالية تخص متعهد لتقديم القهوة والشاي؛ حيث لم يقم بسداد مستحقاته، وقام رجل الأعمال حينها بسداد مستحقات المتعهد، وتعويض المتعهد بالمبلغ الذي كان يُطالب به «الشاعر».

وطلبت الدائرة الجزائية من «الشاعر» تقديم ما يثبت سداده لمستحقات متعهد القهوة والشاي، إلا أنه قال إنه لا يوجد ما يثبت أن المتعهد قام باستلام مستحقاته المالية؛ حيث إن المبلغ تم تسليمه لوسيط رفض حضور جلسات المحكمة كونه لا يرغب في الخوض في القضية.