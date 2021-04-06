«المكافحة» توجه نصيحة للمواطنين والمقيمين.. وتواصل تعقب الشكبات الإجرامية

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، إننا مستمرون في التصدي للشكبات الإجرامية المنظمة التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة.



وحث «النجيدي» المواطن والمقيم على عدم التردد بشأن الإبلاغ عن أي عملية تهريب أو ترويج أو حيازة مواد مخدرة عبر الاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية لعامة لمكافحة المخدرات 995.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحباط تهريب 4 ملايين و300 ألف قرص إمفيتامين مخفية داخل شحنة فاكهة بميناء جدة الإسلامي.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بكشف مخطط إجرامي لتهريب المخدرات عبر ميناء جدة الإسلامي، وإحباط تهريب الكمية المشار إليها من أقراص الإمفيتامين والقبط على مواطن تورط في محاولة تهريبها إلى المملكة. وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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