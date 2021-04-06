السعودية اليوم / قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021)



الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

زار قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي أمس, مجموعة القوات الجوية الملكية

واستمع الطيار الركن العتيبي إلى إيجاز عن التمرين والاستعدادات التي سبقت تنفيذ التمرين وما جرى إنجازه منذ بداية التمرين حتى الآن في ما يخص مناورات التمرين والأهداف التي جرى تحقيقها.

وأوضح أن مثل هذه التمارين تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية التي تتوفر بفضل الله في القوات الجوية الملكية السعودية بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات متراكمة من خلال المشارك في التمارين الدولية المختلطة.

وأشار إلى قدرات وإمكانات القوات الجوية الملكية السعودية على نقل منظومات الطائرات المشاركة والمعدات والأفراد آلاف الأميال وبإمكانات سعودية بحتة، والتكيف مع العمل في بيئات جوية مختلفة وبأعلى معدلات السلامة والاحتراف، ما هو إلا دليل راسخ على ما تمتلكه قواتنا الجوية من كفاءات وطنية متميزة.

وأشاد بما تحظى به القوات المسلحة من دعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ومن صاحب السمو الملكي الأمير

وأشار إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة من سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز ، لتذليل جميع العقبات والصعوبات لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في التمرين وعودة المشاركين إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

يذكر أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز (تورنيدو) متعددة المهام بأطقمها الجوية والفنية و المساندة تواصل مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021 ) الذي تشارك فيه القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية من البلد المستضيف باكستان.

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الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسزار قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي أمس, مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021 ) بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث كان في استقباله معالي نائب رئيس الأركان الجوية الباكستانية الفريق سيد نعمان علي هاي, والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني, وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي.واستمع الطيار الركن العتيبي إلى إيجاز عن التمرين والاستعدادات التي سبقت تنفيذ التمرين وما جرى إنجازه منذ بداية التمرين حتى الآن في ما يخص مناورات التمرين والأهداف التي جرى تحقيقها.وأوضح أن مثل هذه التمارين تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية التي تتوفر بفضل الله في القوات الجوية الملكية السعودية بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات متراكمة من خلال المشارك في التمارين الدولية المختلطة.وأشار إلى قدرات وإمكانات القوات الجوية الملكية السعودية على نقل منظومات الطائرات المشاركة والمعدات والأفراد آلاف الأميال وبإمكانات سعودية بحتة، والتكيف مع العمل في بيئات جوية مختلفة وبأعلى معدلات السلامة والاحتراف، ما هو إلا دليل راسخ على ما تمتلكه قواتنا الجوية من كفاءات وطنية متميزة.وأشاد بما تحظى به القوات المسلحة من دعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.وأشار إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة من سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز ، لتذليل جميع العقبات والصعوبات لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في التمرين وعودة المشاركين إلى أرض الوطن سالمين غانمين.يذكر أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز (تورنيدو) متعددة المهام بأطقمها الجوية والفنية و المساندة تواصل مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021 ) الذي تشارك فيه القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية من البلد المستضيف باكستان.// انتهى //00:22ت م0006

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يزور مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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