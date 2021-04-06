

المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة من خلال جولاتها الميدانية المستمرة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وقامت بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

// انتهى //

00:21ت م

0005



المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واستابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة من خلال جولاتها الميدانية المستمرة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك في الميادين العامة والأسواق التجارية، والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بما أصدرته الجهات الرسمية من التعليمات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وقامت بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.// انتهى //00:21ت م0005

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تستمر في جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.