السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق



الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

// انتهى //

00:20ت م

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الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //00:20ت م0004

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