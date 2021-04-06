

الخرطوم 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 إبريل 2021 م واس

صادق مجلس الأمن والدفاع السوداني على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، وذلك بعد تجدد الاشتباكات القبلية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان أمس "أمن مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه الطارئ بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية ".

وبحسب البيان "أعلن وزير الدفاع اللواء الركن يس إبراهيم يس عقب الاجتماع عن تشكيل المجلس لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام ".

// انتهى //

00:17ت م

0002





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس الأمن والدفاع السوداني يصادق على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.