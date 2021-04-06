السعودية اليوم / تونس تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واس

سجلت تونس 1133 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 216177، فيما بلغ مجموع الوفيات 8993 .

// انتهى //

23:44ت م

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تونس 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسسجلت تونس 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 216177، فيما بلغ مجموع الوفيات 8993 .// انتهى //23:44ت م0258

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