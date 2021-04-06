السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2762 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,362,150 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,862.

// انتهى //

23:31ت م

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لندن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,362,150 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,862.// انتهى //23:31ت م0254

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