السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا



حائل 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، جهود الإدارات الحكومية في مدينة حائل وجميع محافظات ومراكز المنطقة لمكافحة فيروس

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه اليوم, بعدد من مديري الجهات الحكومية الخدمية والأمنية, بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

ونوه سموه بما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ودعم للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم, مثمناً جهود القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة كافة، في تعزيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

واطلع سمو أمير المنطقة على إيجاز للتقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات، إلى جانب إبراز تعاون المواطن والمقيم مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإسهام عملياً بالحد من انتشار فيروس كورونا، وانعكاس ذلك على خفض معدلات الإصابة به خلال المدة القادمة, حاثاً المواطنين والمقيمين على التعاون مع جهود اللجان الميدانية والالتزام بالاحترازات الصحية والوقائية حفاظاً على صحتهم جميعاً.

ودعا الله بأن يجعل من شهر رمضان المبارك مناسبة لإبراز تمسك الجميع بالاحترازات, متطلعاً إلى الوعي المجتمعي، عاداً إياه ركيزة أساسية لتجاوز مرحلة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والعودة إلى المعدلات المتدنية، تمهيداً للقضاء على هذه الجائحة بعون الله.

// انتهى //

23:27ت م

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حائل 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، جهود الإدارات الحكومية في مدينة حائل وجميع محافظات ومراكز المنطقة لمكافحة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفيروس.جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه اليوم, بعدد من مديري الجهات الحكومية الخدمية والأمنية, بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.ونوه سموه بما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ودعم للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم, مثمناً جهود القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة كافة، في تعزيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.واطلع سمو أمير المنطقة على إيجاز للتقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات، إلى جانب إبراز تعاون المواطن والمقيم مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإسهام عملياً بالحد من انتشار فيروس كورونا، وانعكاس ذلك على خفض معدلات الإصابة به خلال المدة القادمة, حاثاً المواطنين والمقيمين على التعاون مع جهود اللجان الميدانية والالتزام بالاحترازات الصحية والوقائية حفاظاً على صحتهم جميعاً.ودعا الله بأن يجعل من شهر رمضان المبارك مناسبة لإبراز تمسك الجميع بالاحترازات, متطلعاً إلى الوعي المجتمعي، عاداً إياه ركيزة أساسية لتجاوز مرحلة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والعودة إلى المعدلات المتدنية، تمهيداً للقضاء على هذه الجائحة بعون الله.// انتهى //23:27ت م0252

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