شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» رئيساً لـ «استشاري الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام قادمة.
وأكد السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المملكة تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية المركز لمكافحة الإرهاب.