شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» رئيساً لـ «استشاري الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام ‏قادمة.

وأكد السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏ والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏

الجدير بالذكر أن المملكة تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.

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