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السعودية ترأس المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
متابعات الخليج 365 - واس
جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام قادمة.
دور السعودية في محاربة الإرهاب
وأكد السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية المركز لمكافحة الإرهاب.
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