مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود المطلوب رقم 30 على قائمة التحالف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت مصادر قناة العربية مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود، في إحدى غارات التحالف العربي لدعم الشرعية بمحافظة مأرب.

من هو الهالك عبداللطيف حمود ؟

يذكر أن حمود هو المطلوب رقم 30 على قائمة التحالف التي كانت تضم 40 إرهابيًّا حوثيًّا، وتم رصد 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه أو قتله، وكان يشغل منصب قائد ما يسمى المنطقة الرابعة للميليشيات.

من جهة أخرى أعلنت ميليشيات الحوثي وفاة سلطان زابن المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، وسط تضارب عن سبب الوفاة.

قائمة التحالف:

يذكر أنه في عام 2017 أعلن التحالف عن قائمة تضم 40 اسمًا لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، وأعلن عن مكافآت مالية تفاوتت بين 30 مليون دولار و5 ملايين دولار (بحسب أهمية الشخص)، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم.

حمود يلحق بالشامي:

يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي قتل زكريا الشامي، المطلوب رقم 4 على قائمة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تم رصد 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه، فيما تضاربت الأنباء حول سبب الوفاة.

والشامي هو أحد القيادات الحوثية الأربعين الذين شملتهم قائمة التحالف، وكان يشغل منصب ما يسمى وزير النقل في حكومة الميليشيا الحوثية الانقلابية غير المعترف بها من أي دولة في العالم، وهو برتبة لواء، وكان يشغل في السابق نائب رئيس الأركان في اليمن قبل انشقاقه وانضمامه إلى الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

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