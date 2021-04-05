الحج : المحصنون فوق 65 عامًا يمكنهم الحصول على تصريح العمرة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن المسنين المحصنين فوق سن الـ65 عامًا ممن حصلوا على لقاح كورونا أصبح بمقدورهم الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا.

وقال مشاط في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إنه خلال فترات سابقة كانت بعض الفئات ممن هم فوق الـ65 عامًا لا يسمح لهم بالحصول على تصريح العمرة أو الزيارة، لكن الآن سيتاح للمحصنين منهم في تطبيق توكلنا بالحصول على التصاريح سواء للعمرة أو للصلاة.

حالات التحصين في تطبيق توكلنا:

يتيح تطبيق توكلنا 3 حالات من حالات التحصين، ويحق لصاحب أي حالة منها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة والزيارة، وفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة.

وتشمل الحالات الثلاثة ما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة والزيارة:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة، صرح في وقت سابق اليوم بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة وفق الضوابط التالية:

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها.

يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

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