شركة نيوم تطلق برنامجها الأول لتطوير مهارات الأعمال بالإنجليزية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت شركة نيوم، اليوم, التسجيل بالنسخة الأولى من برنامجها الخاص لتطوير مهارات الأعمال من خلال تعليم اللغة الإنجليزية للاستخدامات التجارية والإدارية، بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان الذي يستهدف نحو 100 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة تبوك، الذي يستمر حتى صباح يوم الخميس 8 إبريل.

أهداف برنامج شركة نيوم

ويقيم البرنامج دوراته بجامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك, كما يخدم حديثي التخرج من الجامعات في المجالات الإدارية أو ذوي الخبرة في المجال الإداري؛ لمساعدتهم للحصول على المهارات اللازمة في سوق العمل، بعد أن يجري تحديد مستوى الطلبة في بداية البرنامج، وتعقد الدورات ابتداءً من يوم الأحد 11 إبريل بواقع أربع ساعات يومياً على مدى 10 أيام بما يعادل 40 ساعة تدريبية للبرنامج.

وتُعد هذه الدورات امتداداً لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك، حيث سبق وأن تخرج نحو 1000 مستفيد من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية إضافة إلى النسخة الإلكترونية منه (التعليم عن بعد) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وذلك من خلال منصة دروب الإلكترونية.

وسيجري اختيار المشاركين في الدورة من بين المسجلين في موقع التسجيل الخاص بقسم المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم على الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2QZKRCW, فيما تُقام اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين المقبولين في جامعة فهد بن سلطان في يوم الأحد 11 إبريل.

كادر تدريبي متميز

يذكر أنه يشرف على تدريب الطلاب كادر أكاديمي متميز يضم مدربين نساء ورجال من جامعة الأمير فهد بن سلطان بما يتوافق ومستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات ومن خلال منهج مكثف ومطور.

وتهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

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