السعودية تُحدد شروط استخراج تصاريح العمرة والصلوات والزيارات خلال رمضان

حددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية شروط وضوابط استخراج تصاريح العمرة والصلوات والزيارات خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالى 1442 هجرية، والذى سيحل علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أبريل 2021 ميلادية، وأكدت الوزارة بأن المنصات الرئيسية والمعتمدة لمنح واستخراج تصاريح العمرة والصلوات والزيارات هما منصة تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا وقد حذرت الوزارة من المواقع الوهمية.

ضوابط وشروط استخراج تصاريح العمرة والصلوات خلال رمضان

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بأنه حفاظاً على صحة زوار الحرمين الشريفين وكذلك العاملين على خدمتهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك فقد تقرر أن يتم رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة مع ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وقد حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط ومنها ما يلي:-

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