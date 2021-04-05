شكرا لقرائتكم خبر عن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين والمفقودين والمحتجزين بالمنطقة الجنوبية العميد الركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعده العقيد الركن عبدالله أحمد الشهري.

وجرى خلال اللقاء تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لبعض ذوي الشهداء بالمحافظة. وأكد الفلقي أن القيادة الرشيدة حريصة على ذوي الشهداء في ظل المتابعة المستمرة من لدن أمير منطقة عسير.