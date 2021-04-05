شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام» تنشر المجموعة الأولى للجان النظر لـ8 عقارات بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة «إحكام»، المجموعة الأولى من توصيات لجان النظر بتمليك العقارات والتي شملت 8 عقارات في منطقة مكة المكرمة، منها 7 عقارات في محافظة جدة، 6 منها سكنية وواحد زراعي، وعقار زراعي وحيد في محافظة العرضيات.

وبينت الأمانة أنها أتاحت من له معارضة على هذه العقارات تقديمها عبر النماذج الرقمية المخصصة لها، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان في المنصة الإلكترونية.