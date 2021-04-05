تعاون بحثي بين جامعة الملك خالد ومنظمة «الفاو»

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وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة الشهراني أنه تم خلال اللقاء الذي عقد أمس مناقشة أوجه التعاون البحثي فيما يخص استغلال واستثمار الفرص للموارد المتاحة في منطقة عسير من منطلق الميزة النسبية للموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية.
كما تمت مناقشة مدى إمكانية تثمين النباتات العطرية والاقتصادية الخاصة في المنطقة وإمكانية تطوير العمليات الزراعية لزيادة إنتاجية وجودة تلك النباتات ذات المورد الاقتصادي المهم والتي تحقق مجموعة من الفوائد على القطاع الزراعي في المنطقة.
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