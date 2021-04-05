شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 4.3 ملايين قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة تفاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية مخططا لتهريب 4.3 ملايين قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة داخل شحنة فاكهة تفاح عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن كشف مخطط التهريب، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4,335,000) قرص إمفيتامين. وأضاف أنه جرى القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها بالمملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود قال أمس الأول في تغريدة على حسابه الرسمي: إن تصدي الجهات الأمنية وشركائها للمخدرات بحزم، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظا على شبابنا.

وأضاف أن: الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة أسهم في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكون حصنا منيعا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه.

يذكر أن الجهات المختصة تمكنت خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 أطنان من الحشيش، و5.5 كجم من الكوكايين.